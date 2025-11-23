Американский "мирный план" рассматривают как основу для переговоров.

Марк Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал в соцсети X проект "Мирного плана" , который Соединенные Штаты представили Украине и России. Он подчеркнул, что документ является разработкой именно Вашингтона и рассматривается как «сильный фундамент» для дальнейших переговоров по прекращению войны.

Об этом он написал в соцсети Х

По его словам, предложение учитывает позиции обеих сторон конфликта.

«Мирное предложение было подготовлено США. Она предлагается как мощный фундамент для продолжительных переговоров. Она основана на входных данных от российской стороны. Но также основывается на предварительных и нынешних входных данных от Украины», – отметил Рубио.

В Вашингтоне подчеркивают, что проект должен обеспечить основание для начала содержательного диалога между сторонами. Киев же напоминает, что любые договоренности должны отвечать украинским интересам и не предусматривать капитуляционные условия.

Напомним, встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины по шагам, необходимым для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.