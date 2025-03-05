Американский офицер назвал истинную причину остановки помощи Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении помощи Украине после неудачной встречи с президентом Владимиром Зеленским, пытаясь использовать этот шаг для достижения выгоды в переговорах.

Такое мнение высказал доктор Лиам Коллинз – старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, прослуживший в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работавший исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине в комментарии журналистке ТСН.ua Кристине Зеленюк.

"Причиной прекращения помощи почти наверняка результат катастрофической встречи (Зеленского и Трампа — Ред.) в пятницу, 28 февраля. Хотя встреча явно прошла не так, как планировалось, Трамп ищет, как использовать ее в свою пользу, и прекращение помощи усиливает его позицию на переговорах", — рассказал он.

Напомним, ранее издание BILD опубликовало три возможных сценария развития событий в Украине после спора Зеленского с Трампом.

Читайте также: