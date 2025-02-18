Американский офицер назвал событие, которое увеличит вероятность прекращения огня в Украине

В настоящее время США является крупнейшим поставщиком помощи в Украине.

Украине очень трудно продолжать защищаться от агрессии России, если она потеряет иностранную поддержку. В этом отношении ЕС имеет огромное значение. Более того — если Евросоюз предоставит будущие гарантии безопасности в случае мирного соглашения — это увеличит вероятность прекращения огня.

Об этом рассказал старший научный сотрудник New America, бывший карьерный офицер спецназначения доктор Лиам Коллинз в комментарии журналистке ТСН.ua Кристине Зеленюк.

Отмечает Коллинз и важность американской поддержки, ведь Вашингтон является крупнейшим поставщиком. Если Штаты перестанут оказывать помощь, это поставит Киев в опасную ситуацию, убежден он.

"Зеленский может почувствовать себя вынужденным идти на неблагоприятные переговоры, если потеряет эту ключевую поддержку. Если ЕС четко даст понять, что он восполнит любой пробел, который может возникнуть из-за уменьшения или прекращения поддержки США, тогда прекращение огня намного менее вероятно. Также ЕС может обсудить, какие будущие меры безопасности готовы подчеркнул он.

Напомним, в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп планирует остановить огонь в Украине к Пасхе (20 апреля). Впрочем, некоторые эксперты более скептически настроены по этому поводу.

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