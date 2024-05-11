Американский политик рассказал, как повлияет на Путина европейский вояж Си Цзиньпиня

У Китая нет друзей, а есть только интересы, которые Пекин хочет удовлетворить.

Глава Китая Си Цзиньпин завершил свою поездку по странам Европы, во время которой посетил Францию, Венгрию и Сербию. Вскоре он проведет в Пекине встречу с российским диктатором Путиным.

Об этом в эфире 24 канала заявил член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что у Китая нет друзей, а есть только интересы, которые Пекин хочет удовлетворить.

Он напомнил, что Китай коммунистический и готов на все, чтобы отстаивать собственные интересы, как это было одно время из СССР.

"Философия Китая основана на древней китайской поговорке: "Если два хищника дерутся, даже не думай их разнимать. Поэтому, когда возникло напряжение между Россией и США, Китай был заинтересован в том, чтобы истощились обе стороны. Еще и так, чтобы потом получить что-нибудь от каждой из них», – рассказал Пинкус.

Он заявил, что экономика Китая зараза на 40% зависит от США, где также работают многие китайские компании. Все это указывает на то, что Пекин очень зависим от стран Запада.

В планах Китая нет намерений нападать на Европу или Соединенные Штаты, поскольку в Пекине прекрасно понимают последствия, но страна проводит агрессивную политику.

"Вояж Си Цзиньпина в Европу и встреча с лидерами ряда стран, некоторые из которых являются "друзьями" России, свидетельствует о том, что с одной стороны Китай показывает Западу, ведущему независимую политику, поддерживает Сербию и Венгрию, но в то же время это не мешает ему строить экономические связи, например, с Германией и Францией", — сказал Пинкус.

Также он напомнил, что во время полномасштабной войны в Украине канцлер Германии и президент Франции также приезжали в Пекин, где заключались многомиллиардные соглашения. Все это происходило, несмотря на то, что Китай не осуждает российскую агрессию против Украины.

"Теперь Си Цзиньпин, вернувшись из Европы и получив "очки", встретится с Путиным и еще больше на него нажмет, сделает его более покладистым. В чем именно? Я не исключаю, что он будет хотеть не только энергоносителей по низким ценам, но и лесоматериалы и стратегическое сырье", – заявил республиканец.

Китай собирается наращивать свое войско, потому Россия ему нужна как ресурсная база. Также лидер Китая осторожен в своих изречениях, поэтому даже после встречи с европейскими лидерами никак не прокомментировал российскую агрессию.

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан поддержал "мирный план" Китая, потому что "Европа на стороне войны".

Кроме того, мы ранее информировали, что в США назвали настоящую цель турне китайского лидера по странам Европы.

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