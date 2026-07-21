Американский профессор объяснил, почему Трамп резко изменил мнение об Украине

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп начал иначе оценивать Украину после того, как увидел ее способность наносить результативные удары по территории России.

Об этом в эфире Эспрессо заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

По словам эксперта, в последнее время риторика Трампа в отношении Украины стала более жесткой по отношению к России, однако пока эти заявления не подкреплены практическими решениями.

Реклама

Айзенберг отметил, что реальным свидетельством изменения политики могла бы стать поддержка президентом США законодательных инициатив по Украине.

«Если бы он дал согласие на рассмотрение двух законопроектов в Сенате, в частности, предусматривающего восстановление помощи Украине, это были бы конкретные шаги в правильном направлении. Но пока этого не произошло», — объяснил он.

Профессор считает, что смена риторики Трампа связана с тем, что он по-другому воспринимает баланс сил в войне.

«Он видит, что Путин не так силен, как ему казалось раньше. Украина же демонстрирует силу, а именно силу Трамп традиционно уважает», — отметил Айзенберг.

Реклама

В то же время эксперт призвал не преувеличивать значение этих изменений.

«Нельзя сказать, что Трамп стал сторонником Украины. Но украинские удары по России производят на него впечатление — и это заметно из его заявлений», — подытожил профессор.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Конгресс расширить готовящийся законопроект о жестких санкциях против РФ, включив в него аналогичные ограничения в отношении Ирана.

Мы ранее информировали, что республиканцы готовят санкционный законопроект, чтобы усилить экономическое давление на РФ из-за ее торговых партнеров.

Реклама

Новости партнеров