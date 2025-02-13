Американский сенатор обвинил Трампа в сдаче интересов Украины: подробности

Трамп провел разговоры сначала с "фюрером" Путиным, а затем – с украинским лидером Зеленским.

Американский сенатор-демократ Адам Шифф встревоженно отреагировал на разговор президента Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина. Он обвинил главу Белого дома в сдаче интересов Украины.

Об этом Шифф написал в Х.

"Президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине", – заявил Шифф.

Шифф также упомянул в своем сообщении заявление министра обороны США Пита Гегсета о невозможности членства Украины в НАТО и невозможности "восстановления украинского суверенитета над собственными землями".

"Давайте не будем говорить о том, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп – прекрасно заключает соглашения, особенно – для Кремля", – добавил он.

Как сообщалось, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. Они договорились о совместных усилиях по прекращению войны в Украине и возможных взаимных визитах.

После этого Трамп побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран договорились о немедленном начале работы команд по окончании войны.

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