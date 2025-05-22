Американский сенатор пригрозил одной из стран из-за Путина: что известно

Линдси Грэм. / © Associated Press

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил Китай о последствиях за вероятную поддержку войны диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении Линдси Грэмма в соцсети Х.

Сенатор сообщил, что у него была "очень хорошая встреча" с послом Китая в США Се Феном, во время которой среди прочего обсудили войну в Украине. В частности, Грэм выразил надежду, что "США смогут наладить настоящий диалог с Китаем, которого так не хватает в случае с российским диктатором Владимиром Путиным".

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По словам сенатора, "сочетание прекращения огня с переговорами может привести к почетному и справедливому миру".

"Подавляющее большинство Сената США считают, что Путин избегает реальных переговоров, потому что считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это была бы серьезная ошибка, которая может повлиять на Китай и другие государства, которые продолжают поддерживать нефтяную экономику Путина. Президент Трамп прав: пора положить конец этой бойне", - заявил он.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Китай является страной, которая могла бы поставить на место кремлевского "фюрера" Владимира Путина. По его словам, если бы КНР пригрозила торговым эмбарго, Москва была вынуждена подчиниться. Впрочем, "пока это кажется маловероятным" добавил Сикорский.

Тем временем Китай заявляет, мол, поддерживает все мирные инициативы по Украине. В частности, переговоры президента США с диктатором РФ . Пекин надеется, что мирное соглашение будет приемлемым для всех сторон.

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Дата публикации 12:01, 20.05.25 Количество просмотров 299 Продаст интересы Украины ради соглашения с Путиным! В СМИ просочились шокирующие планы Трампа