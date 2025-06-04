Американский сенатор приравнял операцию "Паутина" к ликвидации бен Ладена

США. / © Associated Press

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Недавние атаки украинских БпЛА на военные объекты в тылу России можно приравнять к операции по ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.

Об этом заявил американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументаль, сообщает Politico .

"Одним лишь мастерством и дерзостью эти атаки могут быть поставлены в один ряд с рейдом США на Осаму бен Ладена и израильской операцией с пейджерами как одно из самых больших военных достижений последних лет", — высказался американский политик.

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По словам сенатора, операция "Паутина" опровергает заблуждение о якобы проигрыше Украины в войне. Более того, она может изменить позицию Вашингтона в пользу усиления поддержки Киева.

"Они могут поражать авиабазы в четырех тысячах милях (более 6 тысяч километров — Ред.) от Украины. Они могут ударить где угодно", — заявил Блументаль.

Демократ выразил мнение о том, что хотя Белый дом пока не спешит поддерживать новый санкционный законопроект, импульс на поле боя может повлиять как на президента Дональда Трампа, так и на скептически настроенных законодателей.

"События повлияют на Белый дом и, возможно, на некоторых друзей президента здесь", — подчеркнул сенатор, имея в виду своего коллегу Линдси Грэма.

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Как сообщалось, разведка Израиля Моссад, которая считается одной из самых эффективных в мире, отреагировала на операцию "Паутина". Заметим, что к сообщению добавлено фото президента Владимира Зеленского с карточными тузами с изображением российских стратегических бомбардировщиков.

Напомним, 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина" по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация — это авиабазы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. По информации украинского Генштаба, общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.

Дата публикации 11:48, 04.06.25 Количество просмотров 72 Кадры подготовки СБУ к атаке на стратегическую авиацию РФ