В США набросились на Трампа с критикой: детали

Сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин раскритиковала американского президента Дональда Трампа за его подход к войне России против Украины.

Политик обратилась к американцам после речи Трампа в Конгрессе, сообщает The Washington Post.

"Как ребенок времен холодной войны, я благодарна, что в 1980-х годах у власти был Рейган, а не Трамп. Трамп проиграл бы нам холодную войну", – заявила сенатор.

По ее словам, президент Рональд Рейган, чью позицию "мир благодаря силе" принял Трамп, был бы шокирован.

"Президент Трамп любит повторять о мире благодаря силе. Это фраза, которую он украл у Рональда Рейгана. Но позвольте мне сказать, что после того зрелища, которое произошло в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, по-видимому, переворачивается в могиле", — высказалась Слоткин о споре между Трампом и президентом.

Трамп, по словам Слоткина, "верит в то, что можно заигрывать с диктаторами вроде Владимира Путина и давать по зубам нашим друзьям вроде канадцев. Он видит американское лидерство лишь как серию сделок с недвижимостью... Действия Трампа свидетельствуют о том, что в глубине души он не верит".

Напомним, вице-президент Джей Ди Венс обвинил Владимира Зеленского в нежелании говорить о мире. По словам Венса, якобы Дональд Трамп пытался "хранить дипломатичность и доброжелательность" к Зеленскому. Впрочем, украинская сторона продемонстрировала "неуважение".

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