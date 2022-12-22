Американский сенатор-республиканец заявил, почему поражение РФ важно для США

Сенатор-республиканец Линдси Грэмм после выступления украинского лидера Владимира Зеленского в Конгрессе заявил, что в пользу нацбезопасности США, чтобы Россия потерпела поражение в войне в Украине.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Прощение и забвение всех военных преступлений, совершенных Россией в Украине, разрушает верховенство закона в том виде, в котором мы его знаем. Разрешение Путину успешно захватить территорию суверенного соседа разрушает мировой порядок в том виде, в каком мы его знаем", — сказал республиканец.

Грэмм отметил, что Зеленский "провозгласил одну из самых вдохновляющих речей на совместной сессии Конгресса, свидетелем которой я когда-либо был".

"Он ясно дал понять, что после почти года борьбы Украина "жива и здорова". Они полны решимости никогда не отдавать свою свободу путинской России", — добавил он.

Сенатор заявил, что гордится тем, что поддерживает украинский народ. Более того — победу Украины он назвал победой США.

"Они не просят американских солдат вести боевые действия. Они просят оказать оружие и экономическую помощь, чтобы они могли бороться. Победа Украины – это наша победа. Господи, благослови Украину!", — написал Линдси Грэмм.

Напомним, 21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон. Глава государства выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом. Зеленский впервые с начала войны покинул пределы Украины.

Читайте также: