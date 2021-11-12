Американский суд приостановил передачу данных по делу о штурме Капитолия: названа причина

Ожидалось, что в ближайшие недели Национальный архив передаст комитету более 700 документов времен президентства Трампа.

Коллегия судей Окружного апелляционного суда округа Колумбия удовлетворила просьбу юридической команды экс-президента США Дональда Трампа временно запретить передачу документов из Национального архива в комитет, расследующий события штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Передача документов должна была состояться 12 ноября, но суд назначил слушание на 30 ноября, чтобы заслушать аргументы всех сторон по делу.

Заметим, что Трамп подал в суд на комитет палаты представителей и Национальный архив, заявив о привилегиях исполнительной власти в отношении широкого круга документов, которые национальный архивист определил как имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года. Судья окружного суда на неделе дважды отклонил просьбу Трампа заблокировать или отложить публикацию документов.

Первая часть документов, которые должны были быть переданы в комитет, включала 46 записей, в том числе журналы звонков в Белый дом, журналы посетителей, черновики выступлений и три рукописные записки от тогдашнего главы администрации Трампа Марка Медоуза.

Ожидалось, что в ближайшие недели Национальный архив передаст комитету более 700 документов времен президентства Трампа.

Напомним, что 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрала, потому импичмент Трампу объявлено не было.

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