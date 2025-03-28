Американский журналист объяснил, когда Путин пойдет на реальные мирные переговоры

Диктатор Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин пойдет на настоящие переговоры по завершению войны только тогда, когда станет чувствовать, что потерпит серьезное поражение.

Об этом заявил журналист и публицист, автор книг о распаде СССР и постсоветской России Дэвид Саттер.

Он заявил, что политика, предлагаемая Белым домом, настолько нереалистична и необоснованна, что это может привести к тому, что Трамп не справится с ситуацией.

Реклама

«Неважно, сколько он будет объявлять прекращение огня. Даже если будет полное прекращение огня, сам факт остается неизменным. Российская Федерация не может согласиться на какие-либо мирные соглашения или, скажем так, не может подписать какое-либо соглашение при нынешних обстоятельствах, которое будет приемлемо для Украины или даже для США», — отметил журналист.

Он заявил, что Москва не сделала никаких концессий, но настаивает на своих нереалистических утверждениях относительно того, что Херсонская и Запорожская области — это части России и есть в конституции РФ, уже даже не говоря о Луганской, Донецкой области и Автономной республике Крым.

«Путин не показывает никаких признаков того, что он готов идти на уступки. Не важно, насколько бы наивной ни была администрация Трампа, есть определенные границы, которые ограничат и их тоже. То есть они не могут просто сдаться. Они не могут ждать, что американцы поддержат решение русской Федерации. Я думаю, что мы скоро достигнем той точки, когда станет ясно, что ложь и то, что мы делаем от имени Путина, этого будет недостаточно для того, чтобы убедить Путина согласиться на определенные соглашения. Единственным решением этому будет обновление военного давления с полной поддержкой США на Западе. Как только Путин почувствует ощутимые поражения, он начнет серьезно вести переговоры, но не до этого», — резюмировал Дэвид Саттер.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин цинично заявил, что РФ «не была инициатором начала боевых действий» в Украине.

Мы ранее информировали, что Трампу, возможно, придется сделать выбор между усилением давления на Россию и еще большими уступками Путину.