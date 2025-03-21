Американское управление ЗАЭС: Reuters объяснило, насколько это реалистично

Во время разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа поднимался вопрос украинских АЭС и их возможного управления со стороны США. Украинский президент уверяет, что речь шла только об оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Однако американская сторона, очевидно, рассматривает более широкий контекст, пишет издание Reuters.

Идея управления электростанциями, озвученная Дональдом Трампом во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, ставит Путина в неудобную позицию, рассказал издания осведомленный источник.

"По этому плану, Россия не только будет вынуждена вывести войска из захваченной станции, которая окажется в американской собственности. Более важно то, что ЗАЭС не может функционировать как отдельный объект, поэтому России будет недостаточно передать одну станцию", — пишет издание.

По словам экспертов, американцам в случае контроля над ЗАЭС также понадобится соседняя тепловая электростанция, которая сейчас оккупирована Россией, а также соседние населенные пункты, включая Энергодар, а также автомобильный коридор в подконтрольный город Запорожье.

Таким образом, претензия США на ЗАЭС может привести к освобождению тысяч квадратных километров ныне оккупированной украинской территории.

Напомним, 19 марта после разговора Зеленского и Трампа пресс-секретарь Белого дома сообщила, что президент США считает передачу украинских атомных электростанций под американское управление "лучшей защитой" для них.

Трамп связывает безопасность Украины с экономическим сотрудничеством. Ранее он отмечал, что так называемое соглашение о недрах между США и Украиной будет частично служить гарантией, ведь присутствие американских интересов в Украине будет сдерживать агрессию.

"Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они таким образом получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать", – заявлял он.

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