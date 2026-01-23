ТСН в социальных сетях

Американцы считают Буданова козырем Украины на переговорах, – Sky News

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов может стать важным козырем Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, сообщает Sky News.

Американцы считают Буданова козырем Украины на переговорах, – Sky News

Источники издания, консультирующие американских военных и разведку по Украине, отмечают, что присутствие Буданова на переговорах оценивается крайне положительно. По словам собеседников Sky News , военные и разведка США уважают его, а сам факт его участия в переговорном процессе является важным сигналом.

"Буданов - единственный член администрации Зеленского, которого воспринимают всерьез. Американские военные и разведка уважают его. США любят Буданова. То, что Буданов там - это положительный факт", - цитируют СМИ свой источник.

Также корреспондентка Sky News Салли Локвуд отмечает, что нынешняя встреча «ощущается иначе», чем предыдущие безрезультатные переговоры. По ее словам, ни одна из сторон не появилась бы в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов) без компромиссного варианта для обсуждения.

