Аналитик назвал главное условие, которое позволит договориться с Россией о мире

Ни о каком соглашении не может быть и речи, пока Трамп не начнет давить на Путина по-настоящему.

По словам аналитика по вопросам безопасности Майкла Кларка, Россию вполне устраивает затягивание переговоров с США, поэтому она не пойдет ни на какие существенные уступки.

Об этом пишет Sky News.

Кларк отметил, что все, чего удалось добиться до сих пор в ходе переговорного процесса – это еще один результат, которым "могут похвастаться" США. Он, как и 30-дневное прекращение огня по энергетической инфраструктуре, ничего кардинально не меняет для Украины.

"Русские будут этому очень рады, потому что они будут продолжать лезть все глубже и глубже в кроличьи норы, не принося США особой выгоды. Они [переговоры – ред.] не решают главную проблему", – заявил аналитик.

Он подчеркнул, что никакое реальное соглашение не может быть достигнуто, пока президент США Дональд Трамп не начнет оказывать существенное давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Если американцы не будут готовы оказывать давление на Россию, а просто продолжать предлагать ей все больше преимуществ, война будет продолжаться", – предостерег Кларк.

По его словам, Трамп будет заинтересован в урегулировании войны в Украине только до тех пор, пока "не станет трудно", а после этого он "просто переключится на что-то другое".

"По своей сути, он [Трамп – ред.] разрушитель. Поэтому когда становится трудно продолжать движение по пути разрушения, он переходит к следующей теме. И я думаю, что именно так и произойдет", – предположил Майкл Кларк.

Напомним, глава МИД РФ Лавров сделал ряд заявлений о результатах переговоров в Саудовской Аравии. В частности, речь шла о черноморской инициативе и так называемых "терактах" со стороны Киева.

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