Аналитик назвал основную проблему для Украины в случае президентства Трампа

Если на выборах президента Соединенных Штатов победит Дональд Трамп, то Вашингтон надолго погрузится во внутреннюю политику и будет мало обращать внимание на внешнюю, что станет главным вызовом для Украины.

Об этом заявил аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев, передает РБК-Украина.

"Главный вызов состоит в том, что достаточно длительное время, до полугода, а может и больше, Соединенные Штаты будут заняты тем, что постараются переварить Трампа и его новые реформы. И не будет понятно, сможет ли в этот период Вашингтон заниматься внешней политикой, помогать Украине и другим партнерам", – отметил Краев.

Вместе с тем, по мнению аналитика, Трамп вряд ли станет для Украины апокалиптическим президентом, хотя будет проблемным и кризисным.

"Мы видим, как его риторика может меняться. Однако все дело в том, что для нас он не настолько предсказуем, как Байден", — добавил аналитик.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп сделал заявление о НАТО и добавил требование для Европы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трампу грозит конфискация имущества, поскольку он до сих пор не внес залог в 454 миллиона долларов.

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