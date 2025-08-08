Аналитик объяснил, как США заставили Россию прекратить ядерный шантаж

Ядерное оружие / © Getty Images

США надавили на Россию и заставили Кремль прекратить использовать ядерную риторику как средство давления на страны Запада.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал аналитик Национального института стратегических исследований, соучредитель Консорциума оборонной информации Алексей Ежак.

Президент США Дональд Трамп сделал то, чего не делал до него ни один американский президент: он снял табу на американскую ядерную риторику. В ответ на очередные угрозы ядерным оружием в адрес США со стороны главы партии "Единая Россия" и бывшего президента России Медведева, Трамп распорядился отправить ядерные подлодки в соответствующие регионы», - отметил эксперт.

По словам Ежака, этот «ядерный наезд» Трампа на Медведева, подкрепленный маневрами субмарин, может быть не эмоциональной реакцией, а хладнокровным предложением к Путину — либо изменить политику войны против Украины, либо привести к краху собственного режима.

"Лишенная привычного инструмента ядерного шантажа, РФ теперь не сможет с прежней эффективностью ограничивать поток американского оружия Украине и требовать запрета его использования по российской территории", - считает эксперт.

Он напомнил, что именно ядерный шантаж в первой половине 2022 года на несколько месяцев задержал поставки в Украину полевой артиллерии и бронетехники, а также ограничил передачу легкого вооружения для партизанской войны.

После маневров американских подлодок Кремль больше не решился продолжать ядерную риторику. Вместо этого Путин напомнил о проекте «Орешник», а Министерство иностранных дел РФ заявило о выходе из самоограничений по ракетам средней и меньшей дальности.

«Проект „Орешник“ оказался бессмысленным, у ракеты очень большие проблемы при пусках на минимальную дистанцию — даже тысячу километров. Они катастрофически неточные. Полезная нагрузка примерно в тонну не позволяет достичь лучшей боевой эффективности, чем одна сверхзвуковая Х-22 или два баллистических "Искандера-М", но при гораздо более высокой стоимости - десятки миллионов долларов против миллионов. И делать это приходится, отвлекая производственные мощности по производству Ярсов, которыми с большим напряжением РФ пытается удержать баланс стратегических вооружений с США», — пояснил Ежак.

Он также отметил, что у России отсутствуют другие неядерные способы привлечь внимание США или заставить их изменить фокус в диалоге.

«Единственная ценность «Орешника» как оружия — в том, что его запуск регистрируется американскими системами раннего предупреждения о ракетном нападении, и это по практике взаимодействия ядерных государств требует коммуникаций, независимых от всех прочих обстоятельств», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, своими заявлениями об «Орешнике» РФ пытается послать сигнал, что готова отказаться от его запусков, если Украина не получит новые ударные системы дальностью от 500 до нескольких тысяч километров и не будет использовать их против территории РФ.

"Это та же история, что и намеки России на возможность воздушного перемирия - мол, Москва прекратит авиаудары по украинским городам, если Украина не получит дополнительных средств воздушного поражения по целям в РФ", - отметил Ежак.

Он подытожил, что Кремль больше не может использовать ядерную риторику, чтобы остановить очередную волну западной военной помощи Украине или ограничить ее применение по целям на территории России.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента прокомментировали сдерживание ядерных угроз путинского муртада Дмитрия Медведева .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на «ядерные угрозы» Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подлодок .