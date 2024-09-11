Аналитик объяснил, почему Польша не хочет сбивать российские ракеты над Украиной

Если польские военные начнут сбивать российские вражеские объекты над Украиной, может увеличиться риск того, что Россия начнет интенсивнее направлять свои ракеты в сторону Польши.

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Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал политический аналитик, заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского Лукаш Адамский.

Он напомнил, что министр иностранных дел Радослав Сикорский ранее заявлял, что Польша должна рассмотреть возможность сбивания российских ракет над Украиной, если они будут потенциально представлять опасность для ядерных объектов или гражданам Польши.

Вместе с тем Адамский отметил, что в случае, если польские военные начнут сбивать российские цели над территорией Украины, Россия может интенсивнее направлять свои ракеты в сторону Польши.

"Есть тоже представители польской политической элиты, которые более скептически на это смотрят, потому что вы же понимаете, это непростое решение. Это преступление во Львове абсолютно всех коснулось очень сильно, и люди сочувствовали. Зато если Польша начнет сбивать российские ракеты, то существенно вырастет риск того, что российские ракеты или дроны могут потом еще больше лететь на Польшу. Во-вторых, неизвестно, не будет ли тогда Польша до частного закрытия воздушного пространства. Польши, — то они могут кого-то убить. Это ведь не есть тайна.

По мнению аналитика, лучшим выходом в этой ситуации было бы дать разрешение Украине уничтожать объекты на территории РФ дальнобойным оружием.

"Мне кажется, самым полезным было бы сейчас, если бы вообще Запад — и, конечно, здесь Запад должен быть консультирован, Польша — член НАТО, определенные решения формально может принять самостоятельно, но фактически нужно согласовывать с союзниками. Зато, по-моему, самое важное, чтобы это оружие, которое Запад передал Украине, чтобы это оружие можно было использовать и стрелять не только по приграничным районам Российской Федерации, но и по глубоким тылам. – сказал Лукаш Адамский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше провели опрос, должны ли их военные сбивать российские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше призывали сбивать российские ракеты.

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