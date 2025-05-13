Аналитик объяснил, почему Путин не поедет в Турцию и сколько еще будет продолжаться война

Диктатор Путин и президент Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Российский диктатор Путин не поедет на переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турцию, поскольку это выглядело бы как передача инициативы, которую Кремль пытается удерживать.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политический аналитик Владимир Горбач.

«По моему мнению, Путин не поедет в Стамбул, конечно. Поехать на встречу с Зеленским — это значило бы отдать ему инициативу. А Путин, наоборот, всеми этими маневрами борется за то, чтобы владеть инициативой, в частности в переговорном процессе и не отпускать ее с рук», — считает он.

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Горбах заявил, что Путин будет дальше пытаться расшатать единство Украины и стран-партнеров, поэтому будет выдвигать дальнейшие инициативы.

«Я не исключаю, что даже силовым способом — через демонстрацию новых воображаемых или недоразработанных военных способностей и пугать западных партнеров, чтобы они больше давили на Украину и шли на выполнение российских условий и ультиматумов», — заявил Горбач.

Он отметил, что российско-украинское противостояние — это война ультиматумов, и это может продолжаться вечно.

«Ультиматум на ультиматум — все уклоняются от прямого ответа и игра продолжается. И это плохая игра. Я думаю, что эта кровавая война будет продолжаться еще минимум до осени. Если он не воспользовался предложениями Трампа, своими же провозглашенными перемириями на Пасху и 9 мая, то нет никаких оснований ожидать, что он даже если пообещает это прекращение, то его не будет. Риторически может говорить, что мы вот прекратили и врать в глаза, что Россия не стреляет, стреляет Украина», — подытожил аналитик.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о переговорах с РФ в Стамбуле.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина смогут договориться о 30-дневном перемирии.