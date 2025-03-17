Аналитик объяснил, при каком условии Путин будет признан победителем в войне

Европа не согласится на любое мирное соглашение, согласно которому украинская земля будет признана суверенной территорией России, даже если так кажется Вашингтону. Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк.

Об этом пишет SkyNews.

"Они (европейцы — ред.) никогда этого не признают, потому что это строго незаконно", — отмечает он.

Но Кларк добавляет, что остальной мир будет считать Москву победителем в войне, если она сможет выйти из конфликта с территорией и смягчить напряженность с США.

"Если он добьется частичной отмены санкций США и стратегического партнерства с Вашингтоном, чего, кажется, хочет администрация Трампа, тогда остальной мир, ожидавший, что произойдет в Украине с самого начала этой войны, будет сидеть сложа руки и скажет, что Путин победил", — пояснил аналитик.

Кларк говорит, что миру придется "приспособиться к реальности, что Запад больше не вызывает доверия как политическая сила".

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала американского президента Дональда Трампа не идти ни на какие уступки российскому диктатору Владимиру Путину, которые могли бы помешать Украине.

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