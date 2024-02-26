Аналитики ISW объяснили, почему Кремль избежал комментариев по поводу второй годовщины полномасштабной войны

У российского общества остается в основном апатичные настроения по поводу войны против Украины.

Для того чтобы не привлекать излишне внимание к неудачам в достижении стратегических задач России в Украине, в частности, захват всей Луганской и Донецкой областей, российские власти и государственная пропаганда воздержались от комментариев относительно второй годовщины начала полномасштабного вторжения.

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Также власти России боятся привлекать внимание дома войны из-за больших потерь личного состава, пишу в своем отчете Институт изучения ISW.

Аналитики институт напомнили, что недавние опросы в РФ показали, что у российского общества остаются в основном апатичные настроения по поводу войны против Украины и негативные относительно второй волны мобилизации.

Российские диктатор Путин и его свита избегали комментирования второй годовщины начала полномасштабной войны, пытаясь сохранить общественную апатию к войне, что отчасти позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной общественной реакции.

Эксперты ISW считают, что Путин, вероятно, понимает, что еще одна волна мобилизации будет в целом непопулярна и не хочет вызвать широкое возмущение среди населения. Вместе с тем у диктатора будет меньше поводов беспокоиться общественным мнением после своего переизбрания в марте 2024 года, поэтому он пойдет на формирование новых военных подразделений, несмотря на негативное общественное мнение.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУР уже известны результаты голосования на "выборах Путина".

Кроме того, мы ранее информировали, что страны G7 обнародовали заявление о второй годовщине российского вторжения.

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