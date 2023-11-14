Аналитики ISW рассказали, зачем россияне распространили информацию о "перегруппировке" сил на левом берегу Днепра

Российские государственные СМИ обнародовали и впоследствии опровергли сообщения о «перегруппировке» российских сил на восточном (левом) берегу Херсонской области на позиции дальше восточнее реки Днепр.

В то же время, российское командование и государственные «СМИ» не смогли создать скоординированную информационную линию для ответа России на тяглые украинские наземные операции на восточном берегу.

Об этом пишет Институт исследования войны ISW.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации в Херсонской области, заявив, что комментировать ситуацию могут и должны только российские военные.

Также Министерство обороны России не признало сохранение украинских позиций на восточном берегу или проведение более масштабных, чем обычно, украинских наземных операций на протяжении последних недель. Российские военные блоггеры все чаще сообщают об украинской деятельности на Левобережье, однако это резко контрастирует с тем, что российские государственные СМИ и российские официальные лица постоянно это не признают.

Кроме того, российское военное командование могло дать указание государственным СМИ обнародовать, а затем отозвать сообщение о перегруппировке в рамках информационной операции, которая призвана заставить украинские силы недооценить существующую российскую живую силу на восточном берегу Херсонской области.

Украинский центр сопротивления 13 ноября заявил, что украинские официальные лица не заметили отвода российских сил с позиций на восточном берегу.

Поэтому такие новости могут быть частью российской информационной операции по отвлечению украинских сил. Но украинские военные вряд ли примут какие-либо решения оперативного уровня на основе ограниченных сообщений СМИ о российской перегруппировке, однако если сообщение является частью информационной операции, они, скорее всего, не смогут ввести в заблуждение украинское командование», — рассуждают аналитики.

Также, как пишет ISW, вряд ли внешний источник под видом Министерства обороны России передал российским государственным СМИ информацию о сообщениях о перегруппировке российских войск на левом берегу Херсонской области.

Несколько российских источников предположили, что неустановленное лицо, выдававшее себя за кого-то из Минобороны России по поддельной учетной записи, могло предоставить информацию рос «СМИ».

Напомним, сегодня, 13 ноября, российские пропагандистские издания опубликовали сообщения со ссылкой на Минобороны РФ о том, что кафиры якобы "опрокидывают группировку "Днепр" на более выгодные рубежи". Однако через некоторое время сообщение удалили.

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