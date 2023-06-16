Аналитики объяснили, что именно может замедлить украинское контрнаступление — ISW

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и, как сообщается, преуспели 15 июня.

Спикер Генштаба Украины Александр Штупун сообщил, что украинские силы провели успешные наступательные операции к северу и северо-западу от Бахмута.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете ISW.

Прессцентр Таврической группировки войск Украины сообщил, что украинские войска продвинулись до километра на западе Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции вблизи Угледара (30 км к юго-западу от Донецка – ред.).

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска тщетно наступали к юго-западу и югу от Орехова на западе Запорожской области, и заявляли, что украинские войска усиливают темпы контрнаступательных операций в этом районе из-за улучшения погодных условий.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинские войска продвинулись до 3 км возле Малой Токмачки на западе Запорожской области и до 7 км в районе Великой Новоселки на западе Донецкой области и уволили семь населенных пунктов в них. районах с начала контрнаступательных операций.

Однако советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 июня заявил, что украинские силы еще не начали контрнаступление «как таково», но признал, что украинские силы ведут наступательные действия, что, вероятно, объясняет, что украинские силы еще не приступили к своим основным усилиям.

ISW оценивает, что текущие украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких украинских контрнаступательных целей, которые не являются четкими сразу и поэтому являются начальной фазой текущего контрнаступления.

Между тем, российские военные блоггеры продолжают приписывать вероятным российским возможностям радиоэлектронной борьбы и оборонной доктрине успешную оборону российских войск от украинских контрнаступательных операций на юге Украины.

Также известный российский милблогер утверждал, что российские войска внедряют «стратегическую оборону», стремящуюся отвлечь внимание украинских сил в длительных позиционных боях вдоль первой линии обороны, прежде чем впоследствии начать контратаки против ослабленных украинских штурмовых подразделений.

ISW продолжает оценивать, что российские силы поддерживают доктринально обоснованные оборонные операции в этом секторе, где первый эшелон сил отражает или замедляет атакующие силы, прежде чем второй эшелон сил контратакует против любого прорыва противника.

Другой известный российский милблогер утверждал, что российские комплексы РЭБ мешают украинским силам использовать высокоточные боеприпасы с наведением по GPS-координатам и сильно нарушают украинскую радиосвязь.

Российский военный блоггер, в частности, утверждал, что российские войска используют комплексы РЭБ «Мурманск-БН» для выведения из строя датчиков украинской аэроразведочной техники и комплексы РЭБ «Красуха-4» для подавления связей со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

ISW ранее оценивал, что российские возможности РЭБ были критически важными для усложнения украинских атак на запорожском направлении, хотя непонятно, является ли успешная российская тактика РЭБ результатом превышения возможностей или улучшенного использования Россией этих систем.

ISW отмечал, что первоначальные украинские нападения и российские оборонные операции не следует экстраполировать для прогнозирования результатов всех украинских контрнаступательных операций.

Напомним, польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что Украина привлекла для наступления лишь 3 из 12 бригад. По наблюдениям польского аналитика, основные удары украинских военных пришлись на юго-восток.

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