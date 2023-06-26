Аналитики рассказали, как повлияло восстание Пригожина на действия российских войск в Украине

Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки в районе Бахмута, вдоль административной границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями и на западе Запорожской области.

Об этом информируют аналитики Института изучения войны ISW.

Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские силы продвинулись юго-западнее Великой Новоселки, хотя ISW не может подтвердить это утверждение. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News, опубликованном 25 июня, заявил, что основной удар контрнаступления еще не начался.

Похоже, вооруженное восстание Вагнера 23-24 июня существенно не отразилось на способности российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине. Как российские, так и украинские источники сообщили, что бои продолжались, как всегда, по всей линии фронта, причем российские войска совершили относительно большее количество наземных атак у Бахмута, чем за последние несколько дней.

Некоторые российские источники использовали вооруженное восстание в качестве риторического приема, чтобы заранее освободить российские войска от любых достижений Украины 24 и 25 июня.

Отметим, что ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессорки. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

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