Аналитики рассказали, почему Путин убеждает, что РФ приступила к передаче Беларуси ядерных боеголовок

Кремль утверждал, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (под контролем России) в Беларусь в соответствии с ранее объявленными планами.
16 июня президент России Владимир Путин объявил, что Россия перенесла первое развертывание тактических ядерных боеголовок в Беларусь.
Об этом информируют аналитики Института изучения войны ISW.
Путин заявил, что до конца 2023 года российские вооруженные силы развернут весь объем планируемых поставок тактических ядерных боеголовок в Беларусь. Ранее ISW оценивало, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью давних усилий по укреплению де-факто военного контроля России над Беларусью и вряд ли предвещает эскалацию со стороны России.
Также отдельные действующие и бывшие российские муниципальные чиновники подписали открытое письмо с призывом к российским войскам вернуться к «общепризнанным» российским границам из-за кризиса, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС. Муниципальные чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей подписали документ, утверждавший, что разрушение дамбы ТЭЦ повлияет на экосистему планеты, проблемы со здоровьем и экономику на протяжении многих десятилетий.
В письме отмечалось, что действия Путина с 24 февраля 2022 года повлекли за собой неопределенные катастрофические события, но не указывалось на продолжение российских военных операций в Украине как причину для вывода российских сил.
Некремлевские российские чиновники, возможно, используют общественное беспокойство экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением дамбы ТЭЦ, чтобы выразить оппозицию к войне в Украине, не критикуя непосредственно самих военных действий. Кремль широко устанавливал условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, имеющие антивоенные настроения, могут использовать уничтожение ТЭЦ, чтобы выразить свою оппозицию войне в очень ограниченной форме.
Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия начала получать российское тактическое ядерное оружие, о чем заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
В то же время США пока не фиксируют признаки перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.
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