Андрей Костин: Рада должна положить конец влиянию олигархических групп

По его словам, важным в президентском законопроекте о деолигархизации есть возможность общества понять, кто действительно является олигархом.

Верховная Рада 9-го созыва должна прекратить многолетнее давление олигархов на судей, правоохранителей, политиков и их влияние на все сферы жизни в стране.

Об этом заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрей Костин, сообщила пресс- служба партии "Слуга народа" в четверг, 3 июня.

"Олигархи — это не только о политическом влиянии и давление. Это также о монополизации соответствующих отраслей, направлений промышленности. Это о многолетнем подкупе политиков, депутатов разных уровней, судей, правоохранителей, других государственных служащих, чтобы они принимали решения не в пользу народа Украины, а в пользу определенных олигархических групп. Я считаю, что эта ВР должна положить этому конец ", — отметил председатель комитета.

Самое важное в президентском законопроекти о деолигархизацию, говорит Андрей Костин, является не только признание факта, что олигархи действительно влияют течение 30-ти лет независимости Украины. Но и возможность общества понять, кто действительно является олигархом и деструктивно влияет на общественную, политическую и экономическую жизнь в стране.

Для этого законопроект содержит четкие критерии для определения лица олигархом: имеет активы значительной стоимости, монопольно контролирует одну из отраслей, имеет значительное влияние на медиа и участвует в политической жизни. Если три из четырех критериев имеющиеся, то человек получает статус олигарха.

Напомним, 2 июня, президент подал в Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственном, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". В ОП уверяют, что законопроект не затрагивает права людей, которые подпадают под определение олигарха.

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