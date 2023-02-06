Андрей Смирнов рассказал о трех моделях спецтрибунала по преступлениям агрессии России против Украины

Решение о трибуналах должно приниматься на заседании ООН.

По результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира сегодня «на столе» три модели основания и работы специального трибунала по поводу преступлений агрессии России против Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, во-первых, планируется создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН.

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Во-вторых, планируется создание Трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира. И в-третьих, создание Специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть частью судебной системы Украины), с привлечением международного элемента для его построения и деятельности (международные судьи и прокуроры, местонахождение в Европе, международная поддержка)», — рассказал заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам.

«Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня «межгосударственного конфликта», — добавил Смирнов.

Политик отметил, что миру требуется территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания.

«Именно так мы снимем все остальные спорные вопросы, в том числе персональные и функциональные иммунитеты должностных лиц страны-агрессора», — добавил он.