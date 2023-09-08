Андрей Стрихарский: новый министр обороны Рустем Умеров получил поддержку парламента

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский в Facebook.

"Назначение поддержали 338 народных депутатов, это показатель доверия парламента Рустему Умерову. Впереди у него много работы, желаю новому министру успехов и сил для выполнения важной работы по укреплению нашего государства и освобождению Украины от врага. Все, что нужно для этого от законодательной ветви" власти, мы делаем и будем делать", - отметил Андрей Стрихарский.

Также на должность главы Антимонопольного комитета Украины был назначен Павел Кириленко.

Кроме назначений народные избранники приняли несколько законопроектов и постановлений. Так, парламент нормировал механизм выплат компенсаций военнослужащим, полицейским и спасателям (№ 9638) и урегулировал ответственность военных за потерю техники во время военного положения (№ 9325). Были внесены некоторые изменения в административный и уголовный кодексы.

6 сентября пленарное заседание посетила премьер-министр Королевства Дании Мэтте Фредериксен.

"Недавно президент был в Дании, где все мы увидели искреннюю поддержку этой страны, ее народа и власти. От Дании мы получаем танки, броню, ракеты, снаряды. А также правительство дружественной страны объявило о передаче девятнадцати боевых самолетов F-16. Мы всегда рады нашим друзьям в Верховной раде и будем работать над углублением сотрудничества между правительствами и парламентами наших стран", – сообщил Андрей Стрихарский.

Напомним, 5 сентября Верховная рада приняла отставку Алексея Резникова, занимавшего должность министра обороны с ноября 2021 года.

Его преемником стал бывший глава Фонда государственных имуществ Рустем Умеров, чью кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский.