Анкета для вступления Украины в ЕС: в Еврокомиссии обещают быстро рассмотреть опросник

Анкета для вступления Украины в ЕС: в Еврокомиссии обещают быстро рассмотреть опросник

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил, что украинские власти передали в Брюссель первую часть опросника с ответами в связи с намерением страны получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС.

Теперь в Еврокомиссии ожидают ответа на вторую часть этого опросника.

Об этом Мамер сказал на брифинге в Брюсселе 19 апреля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"После чего мы будем старательно работать, чтобы сформулировать вывод. Но нет никаких специально установленных сроков", – заметил представитель Еврокомиссии, добавив, что работать над этим постараются быстро и лучше.

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Мамер также объяснил разницу между двумя частями опросника.

"Первая часть касается политических и экономических критериев. А вторая часть будет посвящена применению достижений Европейского Союза (системы нормативных актов, судебных решений и других документов правового значения – ред.)", – сказал он.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Украинская власть передала Брюсселю ответы на первую часть опросника, созданного Еврокомиссией

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