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Анонс Трампа о переговорах и ситуации на фронте: главные новости ночи 14 февраля 2025 года

Анонс Трампа о переговорах и ситуации на фронте: главные новости ночи 14 февраля 2025 года

Ночью 14 февраля часть Украины охватила воздушная тревога: звучала сирена / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 февраля 2025 года:

  • Высокопоставленные должностные лица Украины, РФ и США встретятся в Саудовской Аравии — Трамп Читать далее –>
  • В Киеве прогремели взрывы Читать далее –>
  • Стало известно, что россияне продвинулись в Двухлетней, Андреевке, возле Фиголовки и Бурлацкого Читать далее –>
  • Стало известно, что происходит на Покровском направлении Читать далее –>
  • Ночью над Украиной летали дроны: где прогремели взрывы Читать далее –>

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