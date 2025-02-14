Анонс Трампа о переговорах и ситуации на фронте: главные новости ночи 14 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 февраля 2025 года:
- Высокопоставленные должностные лица Украины, РФ и США встретятся в Саудовской Аравии — Трамп Читать далее –>
- В Киеве прогремели взрывы Читать далее –>
- Стало известно, что россияне продвинулись в Двухлетней, Андреевке, возле Фиголовки и Бурлацкого Читать далее –>
- Стало известно, что происходит на Покровском направлении Читать далее –>
- Ночью над Украиной летали дроны: где прогремели взрывы Читать далее –>
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