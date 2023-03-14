Анонсировал "очень крутые новости": Ермак встретился с польской делегацией

Украина завершает выполнение рекомендаций Еврокомиссии по статусу кандидата на членство в ЕС, подчеркнул Андрей Ермак.

В понедельник, 13 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с польской делегацией. В ее состав вошли государственный секретарь Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк и член Совета министров Польши Михал Дворчик.

На встрече поднимались вопросы оборонной поддержки, европейской и евроатлантической интеграции и участия Польши в восстановлении Украины, сообщил Ермак на своем Telegram-канале.

"Проинформировал польскую сторону о ситуации на фронте и поблагодарил за весомую оборонную поддержку со стороны Польши, в частности, за лидерскую роль в создании танковой коалиции. Было отдельно предметно обсуждено дальнейшее усиление оборонного взаимодействия между Украиной и Польшей", — отметил он.

Глава ОП напомнил, что одна из самых сложных проблем, вызванных полномасштабной агрессией РФ – массовое похищение оккупантами украинских детей. В этом контексте Польша положительно отметила намерение положить начало совместной с Еврокомиссией инициативе с целью объединения усилий, сбора доказательств, определения путей поиска похищенных детей и привлечения виновных к ответственности.

Украина завершает выполнение рекомендаций Еврокомиссии по статусу кандидата на членство в ЕС, отметил Ермак. Также он анонсировал "очень крутые новости".

Напомним, глава МИД Польши Збигнев Рау рассказал, как его российский коллега Сергей Лавров "откровенно лгал" за 9 дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он делал вид, что Москва якобы не планирует нападение.

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