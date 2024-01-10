Антиконституционные нормы в законопроекте о мобилизации: комитет может рекомендовать исключить их

Речь идет о ряде ограничений для уклонистов от мобилизации, которые ранее раскритиковал омбудсмэн.

Парламентский Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке может рекомендовать исключить из законопроекта о мобилизации те нормы, которые противоречат Конституции Украины. Ранее эти нормы подверг критике омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Об этом глава Комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич сообщил в эфире "Радио Свобода".

"Скорее всего, – это мое мнение – мы будем рекомендовать исключить нормы, противоречащие Конституции. То есть фактически то, что говорил представитель комитета по правам человека (уполномоченный ВР по правам человека – ред.) Дмитрий Лубинец, я буду лично поддерживать. И плюс мы предоставили предложения, что нужно убрать как не соответствующие Конституции Украины", – рассказал народный депутат.

Отметим, Лубинец заявлял, что в законопроекте о мобилизации Конституцию нарушает ряд ограничений для уклонистов от мобилизации: запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

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"Когда будут голосования за рекомендации, мы увидим, насколько стэйкхолдеры – Министерство обороны и Генштаб – прислушались к предложениям Лубинца и моих, в том числе и комитета или депутатов, которые проголосуют "за" эти рекомендации", – добавил Завитневич.

Добавим, в парламенте зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации: правительственный и четыре альтернативных. Основной законопроект от Кабмина спровоцировал дискуссии и в нескольких комитетах ВР уже отказались поддерживать его.

Кстати, накануне нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада 11 января может в первом чтении рассмотреть правительственный законопроект о мобилизации. Текст законопроекта будет вынесен на голосование без изменений.

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