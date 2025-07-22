"Антикоррупционный блицкриг": основатель "Повернись живим" раскритиковал принятие закона о НАБУ

Виталий Дейнега / © Виталий Дейнега/Facebook

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Основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега заявил, что принятие законопроекта №12414, фактически ликвидирующего независимость НАБУ и САП, произошло в условиях информационного вакуума, вызванного мировым политическим кризисом.

Соответствующее сообщение Дейнега обнародовал в Facebook.

"Как россия ждала идеального кризиса, чтобы напасть на нас, так и наши депутаты дождались идеального момента, чтобы "взломать" антикоррупционную систему", - написал Дейнега.

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Он назвал это "антиевроинтеграционным блицкригом", который реализовали буквально за один день, воспользовавшись тем, что Европа молчит, а в США - "несется свое".

По словам Дейнеги, одной из причин утраты независимости антикоррупционных органов может быть их заинтересованность в расследованиях закупок дронов, которые стали слишком политизированной и чувствительной темой. Он напомнил, что ранее публично обращал внимание на непрозрачность закупок, в частности, в структурах, связанных с Минцифрой.

"По разным данным, в дронах уже "сидит" значительная часть текущих и даже бывших высокопоставленных чиновников", - отметил он, добавив, что контроль над производителями и моделями дронов стал элементом политической борьбы.

По мнению Дейнеги, именно из-за потенциальных угроз высокопоставленным должностным лицам “разматывание” этих дел могло стать причиной ограничения полномочий НАБУ и САП. В то же время он отметил, что первым удар понесла не антикоррупционная инфраструктура, а ее активистская часть, которая якобы не захотела расследовать коррупционные схемы в оборонной сфере.

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"Сегодня мы откатились на 12 лет назад в развитии", - подытожил Дейнега и призвал к огласке ситуации.

Напомним, Верховная Рада поддержала в целом законопроект №12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчиняют их деятельность генпрокурору.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский сегодня планируют подписать принятый документ.