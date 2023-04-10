"Антилопа просит гарантии безопасности в пасти крокодила": в ОП прокомментировали странную просьбу Лукашенко к Шойгу

Подоляк подчеркнул, что единственная угроза для Беларуси – это Россия.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, попросившего у России гарантии безопасности для своей страны.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
Он подчеркнул, что "единственная экзистенциальная угроза для Беларуси – это Россия, прямо декларирующая поглощение страны. Советник главы ОП напомнил, что Кремль подвергает опасности Беларусь и соседние страны своими ядерными выходками.
"Сложно представить антилопу, которая просит гарантии безопасности в пасти крокодила. Странные желания, нуждающиеся в уже не политическом анализе", — добавил Подоляк.
Напомним, что сегодня, 10 апреля Лукашенко и Шойгу провели встречу в Минске. В ходе встречи самопровозглашенный президент попросил у Шойгу гарантии безопасности для Беларуси.
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