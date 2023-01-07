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Антирекорд избрания спикера Палаты представителей и разговор Резникова с главой Пентагона: главные новости ночи 7 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5462
Время на прочтение
1 мин
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Антирекорд избрания спикера Палаты представителей и разговор Резникова с главой Пентагона: главные новости ночи 7 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 7 января 2023 года:

  • 13 неудачных попыток: в Палате представителей до сих пор не выбрали спикера Читать далее –>
  • В ДТЭК сообщили, какой вред беспилотники наносят энергосистеме Читать далее –>
  • "Нога была уже синяя и холодная": как врачи спасли ногу мальчику из Херсона Читать далее –>
  • "Оценка подтвердилась": в Госдепе напомнили о циничных призывах России к "перемирию" Читать далее –>
  • Резников пообщался с главой Пентагона помощь от США: детали Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
5462
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