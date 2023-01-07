Антирекорд избрания спикера Палаты представителей и разговор Резникова с главой Пентагона: главные новости ночи 7 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 7 января 2023 года:
- 13 неудачных попыток: в Палате представителей до сих пор не выбрали спикера Читать далее –>
- В ДТЭК сообщили, какой вред беспилотники наносят энергосистеме Читать далее –>
- "Нога была уже синяя и холодная": как врачи спасли ногу мальчику из Херсона Читать далее –>
- "Оценка подтвердилась": в Госдепе напомнили о циничных призывах России к "перемирию" Читать далее –>
- Резников пообщался с главой Пентагона помощь от США: детали Читать далее –>
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