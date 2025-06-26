Антирейтинг Порошенко побил рекорд: 8 из 10 украинцев не доверяют политику, - опрос

© УНИАН

Об этом свидетельствуют опубликованные 25 июня результаты совместного исследования сразу трех социологических учреждений – Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр общественных настроений.

Так, согласно результатам опроса, Петру Порошенко, скорее, не доверяют или полностью не доверяют 79,6% украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" всего 5,5% респондентов.

Резкое ухудшение отношения граждан к этому политику эксперты ранее объясняли рядом причин. Так, эксперт Петр Олещук назвал основные из них:

«Первое – это санкции и подозрение в государственной измене, связанные с многолетним сотрудничеством Порошенко с россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП. Второе – это существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Цинизм добавляет то, что заработок этот не просто на народе, но и на крови. Третье – лицемерие, когда пиар-акции Порошенко контрастируют с его реальными действиями. Дроны, купленные на донаты украинцев, лежат на складах. Их нельзя передать военным, пока Порошенко не вернется с отдыха за границей, чтобы снять драматическое видео», – объяснил Олещук.

По мнению политолога Валентина Гладких, рост недоверия Порошенко означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика.

«Именно такие показатели свидетельствуют о том, что люди верят следствию и закону, а не Порошенко. А он изменил. И не просто изменил. Он променял Украину на кровавые деньги путина. Он занимал диктатора, а затем со слезами награждал героев посмертно, а затем снова торговал с Россией. Его дети променяли Украину на лакшере-жизнь в Лондоне. Для него государство, как и для путина, — источник ресурсов. Поэтому люди четко сигнализируют: Порошенко – не жертва, он – соучастник преступлений», – отметил эксперт.

Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия с 6 по 11 июня 2025 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность примерно равна 2,6%.

Как сообщалось , Петр Порошенко под видом командировки в немецкий город Висбаден для участия в заседании межпарламентского совета Украина – НАТО действительно провел с семьей время на отдыхе в Турции. Там он подарил 1 миллион долларов США своим детям, среди которых – военнообязанный сын Порошенко Алексей. Последний – официально признанный ухилянтом: вместе с братом они уехали из Украины в Лондон перед полномасштабным вторжением.