Антироссийские санкции и 5 тысяч станций Starlink: в МИДе рассказали о поддержке мира

Антироссийские санкции и 5 тысяч станций Starlink: в МИДе рассказали о поддержке мира

Международное сообщество продолжает оказывать поддержку Украине.

МИД отчитался о победах Украины на дипломатическом фронте по состоянию на 6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Поддержка мира

Президент США Джо Байден уполномочил госсекретаря США предоставить оборонную помощь Украине на сумму 100 миллионов долларов.

Санкции

США, ЕС и страны Группы семи ввели против России широкомасштабные экономические санкции. Это включает полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России, Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа Банка. Ограничения также подразумевают запрет на инвестиции в РФ.

Союзники ввели санкции против детей президента Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Число высланных российских дипломатов за период с 24 февраля уже перевалило четыреста. Греция объявила о высылке двенадцати российских дипломатов, а Норвегия – троих.

7 апреля Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит вопрос об исключении РФ из Совета ООН по правам человека.

Гуманитарная помощь

Британия пожертвует Украину 20 машин скорой помощи.

Правительство крупнейшей канадской провинции Онтарио объявило о создании новой стипендии для пострадавших от войны студентов-украинцев. Бюджет стипендиальной программы составляет 1,9 млн долларов.

USAID (Агентство США по международному развитию) обеспечило предоставление правительству Украины 5,000 спутниковых терминалов Starlink Terminals в рамках партнерства с американской аэрокосмической компанией SpaceX.

Starlink – это спутниковый интернет-сервис SpaceX, позволяющий пользователям в отдаленных или разрушенных войной регионах мира получать доступ к Интернету.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о результатах обращения в парламент Ирландии.

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