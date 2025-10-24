Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

Ключевые изменения в войне и ее восприятии главными мировыми актерами произошли не в поле боя, а в большой политике. В частности, Денисенко отмечает «антироссийский разворот» Дональда Трампа, который, по мнению эксперта, кардинально меняет ситуацию.

Об этом написал политолог, руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко в Facebook.

В своем сообщении Денисенко выделил два главных события, произошедших на прошлой неделе, которые действительно переломны, в отличие от ожидаемых поставок оружия:

расчеты Путина не оправдались;

Трамп встал на путь Рейгана.

«1. Путин не рассчитывал на то, что Трамп введет санкции и считал, что и дальше сможет водить Трампа за нос. Игра Путина была в две вещи: не ссориться с Трампом и выиграть время. Он выиграл около девяти месяцев. И это действительно много. В дальнейшем он также будет стараться не доводить уровень ссоры до критического, но его демарш по Будапешту говорит об одном: Рубикон перейден. Он вошел в свой „Афганистан“ со всеми вытекающими последствиями.

2. Введя санкции против «Роснефти» и «Лукойла» Трамп, по сути, стал на путь Рейгана с его империей зла. Мотивы, конечно разные (у одного была идеология у другого личного образа), но с этого пути невозможно уже сойти. Опять же, со всеми вытекающими последствиями», — написал политолог.

Вадим Денисенко подчеркнул, что его сообщение является лишь констатацией изменений, как он их видит, а не выводами.

Что предшествовало

Напомним, вечером 22 октября страны ЕС достигли политического согласия по 19-му пакету санкций против РФ. Окончательное решение стало возможным после того, как Словакия сняла оговорки. После этого была запущена письменная процедура для формального утверждения.

Кроме того, 22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также более 30 их дочерних компаний. Как заявили в американском Минфине, санкции введены из-за отсутствия серьезной преданности России мирному процессу в Украине. Они обязаны ослабить энергетический сектор РФ и ограничить способность Кремля финансировать войну.