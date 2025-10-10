- Дата публикации
"Антиукраинская истерия": Тихий высказался о заявлениях Орбана
В МИДе считают, что антиукраинская истерия, которая происходит в Венгрии, лишена каких-либо оснований.
В правительстве премьера Венгрии Виктора Орбана сознательно нагнетают антиукраинскую истерию, не имеющую ничего общего с реальностью. Потребуется много времени, чтобы залечить эти отношения.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.
В МИД ответили на антиукраинские заявления Будапешта
Тихий подчеркнул: все обвинения безумны и абсурдны. Он также отметил, что Украина готова к взаимодействию и решению всех вопросов. В частности, аспект национальных меньшинств.
Мы не понимаем логики блокировать открытие переговорных кластеров в принципе. Венгрия показывает полную неадекватность. Хочу напомнить, что даже диктатор Путин не против вступления Украины в ЕС, а Орбан против», — сказал Тихий.
Представитель МИД добавляет, что позиция Орбана объясняется внутренней политикой и попытками добыть в борьбе электоральные баллы для себя. Главный вопрос в другом — зависимость Венгрии от российских энергоресурсов.
«Почему он до сих пор хочет сохранять зависимость Венгрии и Европы от российских энергоресурсов, вместо переориентации на американские и другие, которых достаточно на рынке», — сказал он.
Ранее Тихий высказался о том, что очередным ударом РФ по энергетике Украины именно 10 октября, к годовщине первой массированной атаки 2022 года, Путин дал четкий сигнал миру — он не собирается завершать войну. Диктатор продолжает прибегать к традиционным методам.
«Это простой, тупой, извиняюсь, сигнал от России мира, что политика агрессии и террора продолжается. И Россия за эти три года не изменила свой курс агрессии, террора и ультиматумов», — заявил он.