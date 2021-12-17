Апелляционный суд отказался отпускать Медведчука из-под домашнего ареста

Медведчука судят по делу о государственной измене и финансировании терроризма.
Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения народному депутату от ОПЗЖ, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Суд отказался отпустить нардепа из-под домашнего ареста.
Об этом стало известно во время заседания суда, состоявшегося 17 декабря.
Адвокаты и прокуратура обжаловали определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года, согласно которому Медведчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и избрания ему круглосуточного домашнего ареста. Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции и оставила по-прежнему. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.
Отметим, рассмотрение апелляции было запланировано 6 декабря, однако заседание суда отложено из-за неявки Медведчука в суд. Адвокаты предоставили справку о том, что народный депутат переболел коронавирусом.
Напомним:
- 11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в размере 1 миллиарда гривен.
- 12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.
- Народный депутат Виктор Медведчук подозревается в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.
- Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней властей РФ и бывших чиновников украинского государства.