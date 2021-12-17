Апелляционный суд отказался отпускать Медведчука из-под домашнего ареста

Медведчука судят по делу о государственной измене и финансировании терроризма.

Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения народному депутату от ОПЗЖ, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Суд отказался отпустить нардепа из-под домашнего ареста.

Об этом стало известно во время заседания суда, состоявшегося 17 декабря.

Адвокаты и прокуратура обжаловали определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года, согласно которому Медведчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и избрания ему круглосуточного домашнего ареста. Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции и оставила по-прежнему. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.

Отметим, рассмотрение апелляции было запланировано 6 декабря, однако заседание суда отложено из-за неявки Медведчука в суд. Адвокаты предоставили справку о том, что народный депутат переболел коронавирусом.

Напомним:

11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в размере 1 миллиарда гривен.

12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.

Народный депутат Виктор Медведчук подозревается в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней властей РФ и бывших чиновников украинского государства.