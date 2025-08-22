Апелляционный суд отменил почти полумиллиардный штраф в гражданском иске против Дональда Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В четверг, 21 августа 2025 года, апелляционный суд штата Нью-Йорк принял решение отменить огромный штраф, наложенный нижестоящим судом, считая его чрезмерным и нарушающим восьмую поправку Конституции США — запрещающую чрезмерные штрафы. В то же время суд оставил в силе решение, которым Трампа и его компания признана виновными в финансовом мошенничестве.

Об этом пишет Associated Press.

В 2024 году суд первой инстанции установил, что Дональд Трамп, его компания и его двое старших сыновей предоставили заведомо завышенную информацию о своих активах, чтобы получить выгодные кредиты и страхование. Суд обязал их выплатить штраф более чем в 355 миллионов долларов, который с процентами составил примерно 500 миллионов.

Апелляционный суд признал, что хотя факты мошенничества подтверждены, наложенный штраф был непропорционален - "крайне чрезмерным".

Суды согласились с тем, что существуют четкие доказательства мошенничества, но отклонили финансовое взыскание как чрезмерное по Конституции.

Хотя штраф был отменен, остаются в силе ограничения на руководящие полномочия: Дональд Трамп и его два старших сына запрещены выполнять руководящие функции в компаниях штата Нью-Йорк в течение нескольких лет.

Дональд Трамп назвал это "полной победой". А для генеральной прокурорки штата Летиции Джеймс решение стало частичным успехом, поскольку подтверждение факта мошенничества оставляет открытым путь к дальнейшим судебным действиям – ее офис планирует обжаловать решение.

Решение апелляционного суда уже назвали важным политическим реваншем Трампа по возвращении в Белый дом. Некоторые эксперты увидели в нем проявление "lawfare" — политически мотивированных преследований.

Напомним, что Трамп получится патрулировать улицы Вашингтона .

Реклама

Спикер полиции округа Колумбия заявил, что правоохранители не располагают дополнительной информацией о планах американского президента.