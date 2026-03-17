Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Глава МИД России Сергей Лавров и дальше отвергает любые переговорные варианты урегулирования войны в Украине, если они не предусматривают полного выполнения требований Москвы — даже в случае готовности к территориальным уступкам.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Во время совместного брифинга 16 марта с премьер-кабинет-секретарем и главой МИД Кении Мусалией Мудавади Лавров заявил, что Россия не согласится прекратить войну даже в случае, если Украина «признает реалии „на местах“» и полностью откажется от Донбасса в пользу РФ.

Реклама

Он также подчеркнул, что нынешняя демократически избранная украинская власть является «первопричиной» войны, а потенциальные европейские миротворческие силы, которые могут быть размещены на подконтрольных Украине территориях, назвал «оккупационными силами».

«Такая трактовка европейских войск, которые могли бы быть развернуты на украинской территории с согласия Украины, но, вероятно, без согласия России, свидетельствует о попытке России навязать контроль над суверенной территорией Украины, намекая, что эти территории якобы не являются частью Украины», — говорится в отчете ISW.

Аналитики напомнили, что Кремль систематически использует риторику «первопричин» для продвижения своих максималистских требований, среди которых — вопрос расширения НАТО, нейтрального статуса Украины, «демилитаризации» (то есть уменьшение украинской армии до уровня, который не позволит стране обороняться) и «денацификации» (замены действующей власти на пророссийский марионеточный режим).

Российское руководство и дальше публично заявляет о нежелании отказываться от этих требований даже в рамках трехсторонних переговоров с США и Украиной.

Реклама

Мирные переговоры Украины, РФ и США — последние новости

Напомним, 16 марта Лавров заявил, что Украина якобы не готова к переговорам, поэтому Россия будет продолжать войну до достижения своих целей. По его словам, президент РФ Владимир Путин якобы неоднократно подтверждал приверженность Москвы к «переговорному решению», но из-за позиции Киева оккупанты планируют действовать силовым путем.

По данным Financial Times, мирный процесс по Украине под угрозой срыва из-за потери интереса со стороны президента США Дональда Трампа и фокуса Вашингтона на войне с Ираном. Европейские дипломаты отмечают, что эскалация на Ближнем Востоке отодвинула украинский вопрос на второй план, что стало «катастрофой» для Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил паузу в переговорах, объяснив ее новыми приоритетами Вашингтона.

Трехсторонние встречи, последняя из которых состоялась в середине февраля, приостановлены на неопределенный срок после ударов по Ирану.