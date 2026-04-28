Аппетиты Путина растут: Кремль открыто нацелился на оккупацию новых регионов Украины

Кремль. / © Associated Press

Высокопоставленные должностные лица страны-агрессорки Российской Федерации продолжают заявлять о своих территориальных целях в Украине и вызывающе намекают на захват новых областей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают дерзкое заявление коллаборациониста, главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина о создании «буферной зоны» в Днепропетровской области. По его словам, Россия должна обеспечить безопасность оккупированного Великоновосельского района Донецкой области. Более того, он дерзко высказался о том, что Москва должна полностью захватить оставшиеся неоккупированные Запорожские области.

Аналитики ISW отмечают: они давно оценивают, что Кремль сохраняет свои территориальные цели за пределами остальной неоккупированной Донецкой области.

«Заявление Пушилина противоречит попыткам Кремля изобразить единственным нерешенным вопросом в мирных переговорах отказ Украины уступить неоккупированную Донецкую область России», — говорится в отчете ISW.

Территориальные амбиции Кремля

Недавно руководитель Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что РФ планирует буферную зону в центре Украины - в Винницкой области — со стороны непризнанного Приднестровья.

Кроме того, в планах Москвы планы до сих пор остается создание буферной зоны в приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

В то же время в ISW ранее отмечали, что оккупанты РФ стягивают силы на несколько направлений. В частности, Россия готовится ужесточить наступление на востоке Украины и уже к осени захватить всю территорию Донбасса. Захватчики уже опрокидывают резервы на этот участок фронта.

