Аппетиты Путина растут: Кремль открыто нацелился на оккупацию новых регионов Украины
В России заговорили о новых территориях Украины и озвучили планы за пределами Донецкой области.
Высокопоставленные должностные лица страны-агрессорки Российской Федерации продолжают заявлять о своих территориальных целях в Украине и вызывающе намекают на захват новых областей.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики вспоминают дерзкое заявление коллаборациониста, главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина о создании «буферной зоны» в Днепропетровской области. По его словам, Россия должна обеспечить безопасность оккупированного Великоновосельского района Донецкой области. Более того, он дерзко высказался о том, что Москва должна полностью захватить оставшиеся неоккупированные Запорожские области.
Аналитики ISW отмечают: они давно оценивают, что Кремль сохраняет свои территориальные цели за пределами остальной неоккупированной Донецкой области.
«Заявление Пушилина противоречит попыткам Кремля изобразить единственным нерешенным вопросом в мирных переговорах отказ Украины уступить неоккупированную Донецкую область России», — говорится в отчете ISW.
Территориальные амбиции Кремля
Недавно руководитель Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что РФ планирует буферную зону в центре Украины - в Винницкой области — со стороны непризнанного Приднестровья.
Кроме того, в планах Москвы планы до сих пор остается создание буферной зоны в приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
В то же время в ISW ранее отмечали, что оккупанты РФ стягивают силы на несколько направлений. В частности, Россия готовится ужесточить наступление на востоке Украины и уже к осени захватить всю территорию Донбасса. Захватчики уже опрокидывают резервы на этот участок фронта.