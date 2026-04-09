Аппетиты Путина растут: в Кремле появились новые территориальные цели в Украине

У агрессорки Российская Федерация имеет экспансивные территориальные цели в Украине, кроме требований вывода украинской армии из Донецкой области. Впрочем, по состоянию на апрель 2026-го оккупанты не смогли достичь цели.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление заместителя руководителя Офиса президента, полковника Павла Палисы о том, что у российских войск есть амбициозные планы действий на 2026-й и далее. Впрочем, до сих пор не были созданы предпосылки для каких-либо изменений на линии фронта на оперативном уровне. Более того, захватчики и не имеют сил для реализации таких планов.

Планы РФ о создании буферных зон

Палиса сообщил, что в 2026-м войска РФ сосредоточатся преимущественно на захвате остальной Донбасса, а также активизации усилий в приграничной зоне Днепропетровской и Запорожской областей.

По его словам, цели Кремля включают в себя создание буферной зоны вдоль северной границы в Харьковской, Сумской и Черниговской областях; создание условий для захвата всей Запорожской и Херсонской областей; оккупация Николаевской и Одесской областей в долгосрочной перспективе Кроме того, РФ впервые планирует создать буферную зону на юго-западе Винницкой области с территории Приднестровья.

В ISW добавляют: Палиса подчеркнул, что силам страны-агрессорки не хватает наступательных возможностей для достижения какой-либо из этих целей.

Аналитики вспоминают предварительные заявления Палисы о том, что Россия планирует захватить оперативно значимую территорию Донецкой области до 1 сентября 2025 года; остальную Херсонскую область и буферную зону на севере и юге Украины до конца прошлого года; все земли к востоку от реки Днепр на севере и востоке Украины и большую часть Николаевской и Одесской областей до конца 2026 года.

«По состоянию на апрель 2026 года российские силы не смогли выполнить ни одну из заявленных оперативных целей и до сих пор не смогли восстановить оперативный маневр на поле боя, что было бы необходимым условием для совершения оперативно значимых прорывов, необходимых для достижения цели», — отмечают в ISW.

Территориальные цели РФ в Украине

Американские специалисты подчеркивают: заявления ОП о военных планах Москвы на 2026 год согласовываются с давней оценкой ISW о том, что агрессорка Российская Федерация сохраняет экспансивные территориальные цели в Украине.

«Кремль регулярно утверждает, что Москве „нужно“ создать буферную зону на севере Украины, сигнализируя о более широких территориальных требованиях и устанавливая условия для дальнейшего требования к Киеву уступить часть или всю эту территорию. В частности, в областях, где у российских войск минимальное или вообще отсутствует военное присутствие», — говорится в отчете Института.

Кремлевские чиновники ссылаются на кремлевскую концепцию «Новороссии». Это, подчеркивают в ISW, аморфный регион на юге и востоке Украины, простирающийся за пределы Крыма и четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала. Так, Москва пытается оправдать территориальные амбиции Кремля на востоке и юге Украины. Заметим, что путинские чиновники также раньше охарактеризовали Харьков и Одессу как «российские» города.

«Заявленное желание России расширить буферную зону на Винницкую область согласуется с более широкой риторической схемой российских чиновников, которые выдвигают претензии на территорию Украины за пределами Донбасса, и подрывает нарратив Москвы о том, что переговоры о прекращении войны полностью зависят от уступки Украины Донецкой области», — говорится в сообщении.

Напомним, Павел Палиса заявил, что РФ планирует буферную зону в центре Украины — в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. В то же время, в их планах до сих пор остается создание буферной зоны в приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул: хоть РФ планирует буферную зону со стороны Приднестровья, но им вряд ли это по силам. По его словам, у россиян нет реальных возможностей для того, чтобы реализовать такие намерения. Кроме того, проведение такой операции со стороны сил России будет предусматривать прямое боевое столкновение с украинскими подразделениями.