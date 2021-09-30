Арахамия направил еще одно обращение в Раду об отставке Разумкова

Арахамия направил еще одно обращение в Раду об отставке Разумкова

На этот раз руководитель "Слуги народа" направил обращение не от фракции, а от своего имени.

В парламент направили еще одно обращение на имя Дмитрия Разумкова об отзыве его с должности председателя Верховной Рады.

Об этом рассказала пресс-секретарь Разумоква Ольга Туний.

На этот раз обращение руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от себя лично. Предыдущее обращение Арахамия подавал от имени фракции.

"Либо фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, либо председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве председателя парламента с должности было мало. Поступило второе обращение — от народного депутата Давида Арахамии", — написала Туний.

По ее словам, процедура отставки Разумкова запускается второй раз. Пресс-секретарь заверила, что новый комплект подписных листов будет выдано безотлагательно.

Напомним, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

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