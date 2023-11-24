Арахамия назвал "традицию", от которой зависит успешное окончание войны в Украине

В сложившейся ситуации многое зависит не только от Украины и государства-агрессора, но и от многих других заинтересованных сторон.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что украинским политикам за рубежом следует последовать примеру традиции американцев, которые не выносят наружу свои внутренние распри. От этого, по его словам, зависит, чем и как закончится война в Украине.

Об этом он говорил в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

По его словам, в сложившейся ситуации многое зависит не только от Украины и государства-агрессора, но и от многих других заинтересованных сторон, поэтому украинским политикам нужно демонстрировать свое единство, хотя бы за рубежом.

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“Американцы очень большие распри имеют внутри, но когда они приезжают к нам или просто выезжают за границу свои страны, они всегда говорят очень "респект" президенту, даже если они республиканцы, неважно. Они о своей стране – только хорошее. А у нас, к сожалению, такой традиции нет”, – отметил лидер крупнейшей парламентской фракции.

Арахамия подчеркнул, что упреки оппозиции в адрес власти во время заграничных поездок "берут потом на вооружение наши враги и используют против нас".

"Нам нужно нарабатывать такую традицию, что когда мы выезжаем вне страны – мы все вместе одна команда, приехали назад – можем хоть убить здесь друг друга", — резюмировал он.

Напомним, политический эксперт и журналист Виталий Портников считает, что украинцы должны адаптироваться к жизни в условиях войны. Он отметил, что если у Украины и России будут ресурсы, то война может продолжаться и до 2035 года.

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