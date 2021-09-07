Арахамия объяснил, почему большинство "нормальных людей" отказываются идти в министры

Арахамия говорит, что некоторые потенциальные кандидаты, которых хочет видеть "СН" в правительстве, отказываются от предложений.

Многие "нормальные" люди не идут на правительственные должности, чтобы не портить репутацию и, чтобы избежать нецензурной критики в Facebook.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Так, Арахамия комментируя возможные кадровые изменения в правительстве, раскритиковал тех, кто "пытается лить грязь" на потенциальных кандидатов на ту или иную чиновничью должность. По мнению Арахамии, после увольнения с должности министра "всех потенциальных кандидатов начинают сметать".

В то же время он говорит, что это неправильная стратегия, которая препятствует процессу поиска и назначения "нормальных людей".

"Потому что большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в фейсбуке люди лайкают, а не матерят и тому подобное. Как только становлюсь чиновником — наутро я уже конкретно, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", — пояснил Арахамия.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи о якобы его назначении на место спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он заявил, что такую информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован, и своей должности он вполне доволен. В то же время из-за распространения этих слухов со Стефанчука сняли некоторые полномочия.

Как сообщалось, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил отставки в правительстве этой осенью. По его мнению, некоторые министры могут уйти с должности по собственному желанию, другие — в "добровольно-принудительном формате".

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