Арахамия объяснил, почему вручили подозрение экс-министру энергетики Демчишину

Подозрение было вручено в рамках дела о так называемом "угольном государственном предательстве".

Государственное бюро расследований заявило о вручении подозрения экс-министру энергетики Владимиру Демчишину, который, по версии следствия, причастен к торговле углем с представителями ОРДЛО.

Подробности о деле рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

По его словам, подозрение было вручено в рамках дела о так называемом "угольном государственном предательстве" против народного депутата от "Оппозиционной платформы — При жизни" Виктора Медведчука.

"Сейчас сегодня ДБР вместе с СБУ издали подозрение бывшему министру энергетики Демчишину, обвиняемому в деле Медведчука по торговле с оккупантами, когда он назначал прямо на оккупированные территории своих людей. И когда СБУ в то время возило наличные этим террористам", – добавил Давид Арами. .

Заметим, что сейчас экс-министр Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено в адреса последних известных мест его жительства.

Напомним, по этому делу ранее сообщили подозрение нынешнему нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, который, по версии следствия, причастен к контрабанде угля из ОРДЛО. Он подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. 2 ноября Печерский районный изменил меру пресечения для него — с домашнего ареста на личное обязательство до 31 декабря.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

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