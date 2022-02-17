Арахамия отреагировал на обстрелы на Донбассе и назвал главную цель России

Арахамия отреагировал на обстрелы на Донбассе и назвал главную цель России

Нардеп подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки, которые хочет РФ.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из-за обстрелов на Донбассе Россия пытается давить на Украину, чтобы государство пошло на геополитические уступки.

Об этом нардеп сказал в четверг, 17 февраля, комментируя обострение ситуации на Донбассе и обстрел детсада в Станице Луганской, сообщает УНИАН.

"Главная цель (России – ред.) – создать такие условия, при которых мы будем идти на геополитические уступки ", – заявил Арахамия, подчеркнув, что Украина не будет идти на такие уступки.

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"Несмотря на то, что мы 100 раз, наверное, говорили, что мы не будем (идти на уступки – ред.), они пытаются создать такую позицию… чтобы на нас давили все партнеры", – сказал политик.

Россия говорит о необходимости переговоров о возвращении оккупированных территорий Донбасса, сказал Арахамия. Он отметил – Украина настаивает на том, чтобы сначала был выполнен компонент безопасности Минских соглашений, а затем все остальные блоки.

"Мы в дедлоке (речь идет о блокировании процесса из-зи разных позиций – ред.) находимся два года и пытаемся из него выйти", – сказал нардеп.

По его мнению, выходом из ситуации мог бы стать тот случай, в котором бы президент России Владимир Путин поддержал решение Госдумы о признании "ДНР" и "ЛНР".

"Тогда бы мы имели юридическое право идти в какие-нибудь другие конструкции", — добавил Арахамия.

Он добавил, что разница между нынешней ситуацией и двухлетней давности заключается в сегодняшнем большом количестве российских войск на границах и начале "каких-то боевых действий" на Донбассе 17 февраля.

Напомним, по данным министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия стянула к границам Украины около 140 тысяч своих военных и не отводит свою армию.

В то же время 17 февраля российские боевики устроили ряд обстрелов на Донбассе, в том числе обстреляли здание детсада в Станице Луганской. В тот момент малыши находились в детском саду, но не пострадали. В то же время две женщины получили контузии.

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