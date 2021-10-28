Арахамия приписал Ди Каприо цитату Сковороды: объяснение нардепа

Депутат рассказал, что не изучал украинскую литературу, а по другим предметам у него были пятерки

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не смог назвать автора высказывания "Мир ловил меня, но не поймал", которое принадлежит известному украинскому философу Григорию Сковороде.

В эфире телеканала "Украина 24" ведущая Наталья Влащенко спросила политика, что означает это выражение.

"Без понятия. Мне почему-то пришел в голову Леонардо Ди Каприо в каком-то фильме — кажется, "Поймай меня, если сможешь", — отметил Арахамия.

Тогда ведущая объяснила, что речь идет о Григории Сковороде и спросили, что могла бы означать эта фраза.

"Без понятия, какой контекст был у Сковороды... Возможно, он хотел что-то выразить и показать народу, а они этого не поняли", — сказал нардеп.

Позже в соцсетях Давид Арахамия объяснил, почему не узнал цитату известного философа.

"В школьном аттестате стоит "не изучал" в разделе "Украинская литература" на то время. Однако нужно делать выводы и действовать. Поэтому был сегодня приглашен в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды в следующем году. В следующий раз не ошибусь", — написал он.

Facebook/Наталья Влащенко

Депутат добавил, что по другим предметам у него были пятерки, золотая медаль в школе и красный диплом в университете.

Facebook/Наталья Влащенко

Ранее Давид Арахамия заявил, что "слугами народа", которые скрывают свое состояние, займутся правоохранительные органы.

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